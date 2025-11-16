قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حادث انقلاب أتوبيس إسنا ..تفاصيل تطورات الحالة الصحية للطلاب بالاقصر

محافظ الاقصر يزور المصابين
محافظ الاقصر يزور المصابين
شمس يونس

ينشر “صدى البلد”، آخر تطورات الحالة الصحية لطلاب حادث انقلاب اتوبيس اسنا ،امس اثناء عودتهم من الإسماعيلية وادى الى اصابة 22 طالبة ووفاة المشرفة واحدي الطالبات ..

تحسن لحالة الطلاب

تشهد الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الرحلات على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا جنوب الاقصر تحسنا تدريجيا بعد ساعات من نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي ثم تحويل عدد منهم إلى مجمع الأقصر الطبي لاستكمال الرعاية اللازمة عقب الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة وعشرين طفلا.

ثلاثة أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال

واكد مصدر طبي بمجمع الأقصر الطبي يخضع ثلاثة أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال لرعاية دقيقة ومتابعة لحظية نظرا لخطورة الإصابات التي لحقت بهم إلا أن حالتهم مستقرة من الناحية الحيوية وتشهد مؤشراتهم تحسنا ملحوظا مقارنة بساعات ما بعد الحادث المباشرة.

ويستقر طفل آخر داخل القسم الداخلي بالمستشفى ويتلقى علاجا مكثفا داخل غرفة الملاحظة وسط متابعة من الفريق الطبي بينما يتابع باقي المصابين علاجهم ما بين الجروح والكدمات والاشتباه في الكسور

 و اشار المصدر  أن اغلب الحالات تستجيب للعلاج بصورة جيدة ولا توجد مخاوف حرجة حتى الآن.

كما جرى تحويل بعض الإصابات إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء فحوصات متقدمة أكثر تخصصا لضمان تقييم دقيق لوضع الأطفال وتوفير اعلى مستوى من الرعاية دون تأخير وتتم متابعة تلك الحالات بشكل مستمر لحين استقرارها التام.

ويواصل الطاقم الطبي في مستشفى طيبة التخصصي ومجمع الأقصر الطبي تقديم الرعاية السريعة للأطفال المصابين

الاقصر اخبار الاقصر مصابين الحادث اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

رئيس البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرّم التطرف

السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان

سفير مصر بأثينا: تطوير منظومة العمل أتاح التواصل مع الجالية وإنجاز المعاملات

هشام طلعت مصطفى

الاتحاد المصري للجولف يستأنف "سلسلة جولف مصر" بالشراكة مع “مينا تور”

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد