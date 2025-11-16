حادث انقلاب أتوبيس إسنا ..تفاصيل تطورات الحالة الصحية للطلاب بالاقصر

ينشر “صدى البلد”، آخر تطورات الحالة الصحية لطلاب حادث انقلاب اتوبيس اسنا ،امس اثناء عودتهم من الإسماعيلية وادى الى اصابة 22 طالبة ووفاة المشرفة واحدي الطالبات ..

تحسن لحالة الطلاب

تشهد الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الرحلات على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا جنوب الاقصر تحسنا تدريجيا بعد ساعات من نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي ثم تحويل عدد منهم إلى مجمع الأقصر الطبي لاستكمال الرعاية اللازمة عقب الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة وعشرين طفلا.

ثلاثة أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال

واكد مصدر طبي بمجمع الأقصر الطبي يخضع ثلاثة أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال لرعاية دقيقة ومتابعة لحظية نظرا لخطورة الإصابات التي لحقت بهم إلا أن حالتهم مستقرة من الناحية الحيوية وتشهد مؤشراتهم تحسنا ملحوظا مقارنة بساعات ما بعد الحادث المباشرة.

ويستقر طفل آخر داخل القسم الداخلي بالمستشفى ويتلقى علاجا مكثفا داخل غرفة الملاحظة وسط متابعة من الفريق الطبي بينما يتابع باقي المصابين علاجهم ما بين الجروح والكدمات والاشتباه في الكسور

و اشار المصدر أن اغلب الحالات تستجيب للعلاج بصورة جيدة ولا توجد مخاوف حرجة حتى الآن.

كما جرى تحويل بعض الإصابات إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء فحوصات متقدمة أكثر تخصصا لضمان تقييم دقيق لوضع الأطفال وتوفير اعلى مستوى من الرعاية دون تأخير وتتم متابعة تلك الحالات بشكل مستمر لحين استقرارها التام.

ويواصل الطاقم الطبي في مستشفى طيبة التخصصي ومجمع الأقصر الطبي تقديم الرعاية السريعة للأطفال المصابين