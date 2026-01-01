أسهل أكلة .. طريقة عمل السمك المقلي بمذاق شهي

يعد السمك المقلي من الأكلات السهلة التى لا تتطلب خطوات كثيرة في التحضير ولا تحتاج لمكونات باهظة الثمن كما أن السمك غني بالبروتين والعناصر الغذائية المفيدة.

نعرض لكم طريقة عمل السمك المقلي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير السمك المقلي

4 سمكات بلطي منظف

كوب ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

كركم

½ كوب خل

½ كوب عصير ليمون

حزمة كرفس

¼ كيلو دقيق

ماء بثلج

لتر زيت قلي

طريقة عمل السمك المقلي

تبلي السمك بالملح التوابل والخل والليمون.

ضعي السمك المتبل في الدقيق ثم قلبيه جيدا ثم اغمسيه في ماء به ثلج.

اخرجي السمك من الثلج وصفيه من الماء ثم اقليه في زيت ساخن وغزير ثم قدميه مع السلطة الخضراء والليمون.