1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نيوكاسل يسطر رقماً قياسياً أوروبياً بأطول رحلة في تاريخ الأندية الإنجليزية

منتصر الرفاعي

دخل نيوكاسل يونايتد سجلات الأرقام القياسية الأوروبية بعدما أصبح أكثر نادٍ إنجليزي يقطع مسافة سفر لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2025-2026.

ووفقاً لما نشرته The Athletic، بلغت المسافة الإجمالية لرحلة نيوكاسل إلى أذربيجان لمواجهة قره باغ نحو 5,061 ميلاً ذهاباً وإياباً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم تشيلسي.

باكو.. التحدي الأصعب للأندية الإنجليزية

تشير البيانات إلى أن العاصمة الأذربيجانية باكو تمثل الوجهة الأكثر مشقة من حيث المسافة إذ تصدرت مواجهات قره باغ قائمة أطول الرحلات في تاريخ الكرة الإنجليزية:

نيوكاسل (2025-2026): 5,061 ميلاً

تشيلسي (2017-2018): 4,948 ميلاً

تشيلسي (2025-2026): 4,945 ميلاً

كما خاض تشيلسي رحلة طويلة إلى تل أبيب لمواجهة مكابي تل أبيب (4,372 ميلاً) بينما سجل توتنهام هوتسبير رحلة إلى قبرص لمواجهة أبويل (4,023 ميلاً). 

أما مانشستر يونايتد فكانت أطول رحلاته أمام مكابي حيفا موسم 2001-2002 (4,278 ميلاً) إضافة إلى مواجهات أمام شاختار دونيتسك وبورصة سبور.

إرهاق جغرافي واختبار بدني

تعيد هذه الأرقام فتح النقاش حول تأثير الإرهاق الجغرافي على أداء الفرق الإنجليزية خاصة في ظل ضغط جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. 

فالسفر لمسافة تتجاوز 5,000 ميل خلال أيام قليلة بين الاستحقاقات المحلية والقارية قد ينعكس بدنياً ذهنيا على اللاعبين ويؤثر على جاهزيتهم في سباق المنافسة.

سوبر هاتريك يؤكد التفوق

ورغم مشقة الرحلة، قدم نيوكاسل عرضاً قوياً، حيث تألق الجناح أنتوني جوردون بتسجيله سوبر هاتريك في الفوز الكبير 6-1 على قره باغ في ذهاب الملحق، ليقترب الفريق من بلوغ ثمن النهائي.

وبات نيوكاسل مطالبا بتأكيد تفوقه في لقاء الإياب على ملعبه “سانت جيمس بارك” وسط احتمالية مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي أو برشلونة في حال حسم بطاقة العبور، في مشوار أوروبي يبدو أنه لن ينسى سواء بالأرقام أو بالنتائج.

نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا تشيلسي مانشستر يونايتد

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يسطر رقماً قياسياً أوروبياً بأطول رحلة في تاريخ الأندية الإنجليزية

الاهلي

الدوري المصري يتصدر قائمة اقوي الدوريات العربية

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

