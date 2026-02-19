نيوكاسل يسطر رقماً قياسياً أوروبياً بأطول رحلة في تاريخ الأندية الإنجليزية

دخل نيوكاسل يونايتد سجلات الأرقام القياسية الأوروبية بعدما أصبح أكثر نادٍ إنجليزي يقطع مسافة سفر لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2025-2026.

ووفقاً لما نشرته The Athletic، بلغت المسافة الإجمالية لرحلة نيوكاسل إلى أذربيجان لمواجهة قره باغ نحو 5,061 ميلاً ذهاباً وإياباً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم تشيلسي.

باكو.. التحدي الأصعب للأندية الإنجليزية

تشير البيانات إلى أن العاصمة الأذربيجانية باكو تمثل الوجهة الأكثر مشقة من حيث المسافة إذ تصدرت مواجهات قره باغ قائمة أطول الرحلات في تاريخ الكرة الإنجليزية:

نيوكاسل (2025-2026): 5,061 ميلاً

تشيلسي (2017-2018): 4,948 ميلاً

تشيلسي (2025-2026): 4,945 ميلاً

كما خاض تشيلسي رحلة طويلة إلى تل أبيب لمواجهة مكابي تل أبيب (4,372 ميلاً) بينما سجل توتنهام هوتسبير رحلة إلى قبرص لمواجهة أبويل (4,023 ميلاً).

أما مانشستر يونايتد فكانت أطول رحلاته أمام مكابي حيفا موسم 2001-2002 (4,278 ميلاً) إضافة إلى مواجهات أمام شاختار دونيتسك وبورصة سبور.

إرهاق جغرافي واختبار بدني

تعيد هذه الأرقام فتح النقاش حول تأثير الإرهاق الجغرافي على أداء الفرق الإنجليزية خاصة في ظل ضغط جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

فالسفر لمسافة تتجاوز 5,000 ميل خلال أيام قليلة بين الاستحقاقات المحلية والقارية قد ينعكس بدنياً ذهنيا على اللاعبين ويؤثر على جاهزيتهم في سباق المنافسة.

سوبر هاتريك يؤكد التفوق

ورغم مشقة الرحلة، قدم نيوكاسل عرضاً قوياً، حيث تألق الجناح أنتوني جوردون بتسجيله سوبر هاتريك في الفوز الكبير 6-1 على قره باغ في ذهاب الملحق، ليقترب الفريق من بلوغ ثمن النهائي.

وبات نيوكاسل مطالبا بتأكيد تفوقه في لقاء الإياب على ملعبه “سانت جيمس بارك” وسط احتمالية مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي أو برشلونة في حال حسم بطاقة العبور، في مشوار أوروبي يبدو أنه لن ينسى سواء بالأرقام أو بالنتائج.