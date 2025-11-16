قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
توك شو

منظمة الصحة العالمية: 900 مريض في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب تأخر الإجلاء الطبي

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "منظمة الصحة العالمية"، أن 900 مريض في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب تأخر الإجلاء الطبي.

وأشاد المتحدث باسم الصحة العالمية، كريستيان ليند ماير، بعظمة الشعب المصري؛ جراء محاولاته الدائمة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال إن منظومة الصحة العالمية تبذل جهودا ضخمة من أجل إيجاد ملجأ آمن لأهالي غزة.

وشدد على أهمية إدخال المساعدات في الوقت الراهن لدقة الوضع وخطورته، موضحا: "لدينا معدات من المفترض أن تدخل غزة، ولم نستطع الوصول إلى شمال غزة إلا مرتين والمهم هو إدخال المساعدات إلى غزة خاصة أن الطرق مدمرة وهناك مواجهات مستمرة ونحتاج لمعونات طبية عاجلة للقطاع".

وأضاف أن الجميع في حالة تكاتف، وهناك رغبة لإدخال المساعدات لغزة، سواء من الشعب المصري أو من المجتمع الدولي، مبينا أنه بمجرد دخول المساعدات يستلمها الهلال الأحمر الفلسطيني، وهو أمر في غاية الصعوبة، على خلفية تدمير الطرقات وعدم وجود أي ممر آمن لتوصيل المساعدات، محذرا من أن "الوضع في غزة كارثي والموقف فظيع للغاية، حيث يفتقد أهالي غزة كل أسس الحياة؛ في إشارة إلى الوقود والكهرباء والمياه وخروج 12 مستشفى عن الخدمة.

وشدد على أن القصف في غزة يرعب الناس، مضيفا أن المستشفيات ليست ممتلئة فقط بالمرضى، ولكن بالهاربين والباحثين عن مكان آمن إثر القصف المرعب، مبينا أن نحو نصف السكان تقريبا قد نزحوا بحثا عن مكان آمن جراء تدمير منازلهم.

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

داخل الخيام الغارقة في غزة.. مياه الأمطار تطارد الناجين من القصف

عراقيل مستمرة.. إسرائيل تغلق الباب أمام مسار حل الدولتين

استقرار أسعار اللحوم والسيطرة على الحمى القلاعية.. تفاصيل

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

