ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

رنا عصمت

هناك العديد من الحالات المسببة لألم الصدر والتى تسبب ألم فى القفص الصدر لدى البعض ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أسباب الاصابه بألم فى عظام الصدر عند الضغط عليها وفقا لموقع ديلي ميرور.

1-التعاب الغضروف الضلعي:

وهو عبارة عن التهاب في الغضاريف التي تربط بين الضلوع وعظمة القص، ويسبب الألم عند الضغط على طرف هذه العظمة..

2-الام العضلات: 

مثل إجهاد عضلة الصدر الذي قد يكون مؤلمًا عند اللمس، أو الأمراض المزمنة المسببة للألم مثل الفييروميالجيا.

3-الإصابات: 

مثل الشروخ أو كسور أو الكدمات في عظام الضلوع أو الإصابة بالشد العضلي، وقد تنجم الإصابات عن حوادث المرور أو السقوط أو الإصابات الرياضية أو غيرها.

4-متلازمة تيتز:

 وهي مرض نادر، حيث يشعر المريض بألم عند الضغط على عظمة القص وهي تشبه الالتهاب الغضروفي الضلعي مع وجود فوارق بسيطة.

5-الحزام النارى: 

الذي يسببه فيروس الهربس النطاقي، فقد يسبب الألم، ومجموعة من البثور من الظهر إلى الصدر.

6-مشاكل الروماتيزم : 

مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي.

7-متلازمة انزلاق الضلع: 

وتسمى أيضًا بمتلازمة ألم الضلع السفلي، أو ألم الضلع الثاني عشر، ويحدث مع انزلاق الغضروف في الضلوع السفلية مما يسبب الألم نتيجة الضغط على الأعصاب.
مشاكل الجهاز الهضمي: مثل ارتجاع المريء، أو مشاكل البلع، أو التهاب المرارة الذي قد يسبب انتشار الألم إلى الصدر.

8-أمراض القلب: 

مثل الذبحة الصدرية، أو النوبة القلبية، أو تسلخ الشريان الأورطي، أو التهاب أغشية القلب.

9-امراض الرئة:

 مثل الالتهاب الرئوي، أو التهاب الأغشية المحيطة بالرئتين، أو الجلطة الرئوية، ويسوء ألم الصدر مع الشهيق والزفير، ويصاحبه ضيق في التنفس أو السعال.


 

