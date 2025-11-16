تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت

أصدرت المدارس الثانوية، تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالحضور إلى المدرسة بجهاز التابلت لضبط الشبكة وتحديث منصة الامتحان علي الجهاز استعدادا للامتحانات وخاصة بعد التحديثات الأخيرة



وشددت المدارس الثانوية علي طلاب أولي وتانية ثانوي، على أنه بعد اصدار تحديث لمنصة الامتحان Swift Assess V1.9.15، فلن لن تفتح أي منصة امتحان أخري علي جهاز التابلت، موجها تعليمات للطلاب وهي :-

- لابد من ضبط الوقت والتاريخ على التابلت في حالة عدم ضبطه يتسبب في ثلاثة مشاكل وهي « لن تفتح منصة الامتحان، لن يقبل التابلت أي تحدیث ننفذه على التابلت، ولا يفتح على الانترنت رغم الشبكة متصلة.

- يجب تعديل وارجاع التابلت كما كان يوم استلامه:-

- يجب حذف بيانات السجل من جوجل كروم وكذلك غلق علامات التبويب بأعلى جوجل كروم نغلقها من علامه X بأعلى الشاشة.

- يجب التأكد من التاريخ والوقت بأعلى شاشه التابلت.

- ممنوع تكبير الخط أو تكبير الشاشة.

- تغيير الشاشة الغامقة السوداء واقوم بتغييرها للفاتح.

- مده تشغيل الشاشة 30 دقيقه.

- ممنوع تأجيل أى مشاكل ليوم الامتحان نفسه

- كل طالبة تتحمل مسؤولية الإهمال ومسئولية عدم تنفيذ التعليمات

- يجب الحضور بالتابلت لحل أي مشكله.