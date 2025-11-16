قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعا لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

 ترأس الاجتماع من الجانب المصرى الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المصري، بمشاركة السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، والوزير المفوض التجاري  احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصري ،وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والحجر الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية.

وقد ترأس الاجتماع عن الجانب البريطانى رئيس إدارة أفريقيا والأمن الاقتصادى والعلاقات التجاريه بوزارة التجارة بالمملكة المتحدة روب لالي.

وتستهدف الاجتماعات المنعقدة فى إطار الآلية المذكورة بحث سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.

وقد أوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفاكهة المصرية إلى المملكة المتحدة قد بلغت 197 مليون جنيه إسترليني، كما بلغت صادرات الخضر المصرية 114 مليون جنيه وذلك وفقًا لبيانات عام 2024. 

وقد أكد الطرفان على وجود العديد من الفرص لزيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرى فى المجالات الغذائية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
 

التمثيل التجاري مصر والمملكة المتحدة الآلية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا

المتحف المصري الكبير

عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية

أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد