اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية

عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعا لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

ترأس الاجتماع من الجانب المصرى الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المصري، بمشاركة السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، والوزير المفوض التجاري احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصري ،وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والحجر الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية.

وقد ترأس الاجتماع عن الجانب البريطانى رئيس إدارة أفريقيا والأمن الاقتصادى والعلاقات التجاريه بوزارة التجارة بالمملكة المتحدة روب لالي.

وتستهدف الاجتماعات المنعقدة فى إطار الآلية المذكورة بحث سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.

وقد أوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفاكهة المصرية إلى المملكة المتحدة قد بلغت 197 مليون جنيه إسترليني، كما بلغت صادرات الخضر المصرية 114 مليون جنيه وذلك وفقًا لبيانات عام 2024.

وقد أكد الطرفان على وجود العديد من الفرص لزيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرى فى المجالات الغذائية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

