قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر ديوان «الإمساك بالثور الهارب» لـ زهير زقطان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان الشعر الجديد «الإمساك بالثور الهارب» للشاعر الفلسطيني زهير زقطان، وذلك ضمن إصدارات سلسلة «الإبداع العربي»، مقدمةً للقارئ العربي صوتًا شعريًا يلتقط نبرة الوجع الإنساني والحكاية الفلسطينية العميقة في آن واحد.

يقدّم زقطان في هذا الديوان تجربة شعرية تُحاذي الجمر، حيث يستبطن ذاتًا مثقلة بالفقد والاحتراق الصامت، تعيش آلامها كما لو أنها طقس يومي لا فكاك منه. يقف الأمل في قصائده خجولًا، بعيدًا، يكاد يلوّح ولا يقترب، فيما تتبدّى كل قصيدة كجزء من مرآة مكسورة تعكس روحًا مزّقتها الحرب ودفنت في حناياها شهقات لم تجد طريقها إلى الصراخ.

ويتتبع الشاعر في نصوصه صراع الذات مع الانكسار والخوف من التلاشي، وهو يستدعي الماضي بحثًا عن طفولة مسروقة وحكايات ضائعة وبراءة ابتلعها ركام الحزن وأنقاض الحروب. وعلى الرغم من هذا الألم، يواصل زقطان مزج الذاتي بالوطني، ناسجًا جراحًا غائرة بخيوط من الزهد والصمود والحكمة، من دون أن يمنع القصيدة من إطلاق أنين فخم، عساه يوقظ بعض الحب والانتباه لحرب لا تزال مستمرة في الحذف والاقتلاع، وقيود تزيد الرغبة في الخلاص اشتعالًا.

وُلد زهير زقطان في مخيم العروب شمال الخليل، ثم انتقلت عائلته بعد نكسة 1967 إلى مخيم الكرامة في غور الأردن. حصل على درجة الماجستير في علم النفس من الجامعة الأردنية عام 1992 عن دراسة تناولت «صورة المعوّق في القصة القصيرة في الأردن». وقد ترك خلفه ثلاث مجموعات شعرية بارزة: «فصول قلقة» (1996)، «جسور خفية» (2006)، و«سكن متبادل» (2012)، إضافة إلى الدراسة النقدية «العلاقة الجريحة: دراسة نفسية لنماذج من القصة القصيرة في الأردن» الصادرة عام 1995.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الإمساك بالثور الهارب زهير زقطان سلسلة «الإبداع العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

المتهمين

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة الشرقية

سارة خليفة

وصول سارة خليفة إلى الجنايات تمهيدا لبدء محاكمتها في تصنيع المخدرات

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل في الغربية

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد