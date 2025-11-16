قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

BBC تتحدى تهديدات ترامب وتتمسك بموقفها المثير

فرناس حفظي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بوضوح، الخميس، إنها لن تتراجع أمام الضغوط السياسية والقانونية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة استعدادها لخوض معركة قانونية مفتوحة بعد تهديده برفع دعوى تشهير ضدها بقيمة مليار دولار.

ورغم اعتذارها عن خطأ تحريري في برنامج "بانوراما" تضمن دمج مقطعين مختلفين من خطاب ترامب في السادس من يناير 2021، شددت الهيئة على رفضها الادعاء بوجود أساس قانوني لاتهامات التشهير. 

وأوضحت أن اعتذارها لا يعني القبول بمطالب ترامب أو التسليم بروايته، بل يأتي في إطار الشفافية المهنية فقط.

جاء رد "بي بي سي" بعد تلقيها خطاباً من محامي ترامب يزعم تعرضه لـ"أضرار مالية ومعنوية جسيمة". 

لكن خبراء القانون اعتبروا فرص نجاح ترامب في هذه الدعوى ضئيلة للغاية، خصوصاً بعد أن رفضت محاكم أمريكية سابقة دعاوى مشابهة رفعها أو أعاد تقديمها ضد مؤسسات إعلامية كبرى.

وشكّل هذا الخلاف لحظة مفصلية في الصراع المحتدم بين ترامب والمؤسسات الإعلامية، إذ يرى مراقبون أن القضية تتجاوز مجرد خطأ تحريري، وتمتد إلى محاولة منع ترامب من ترهيب وسائل الإعلام أو التأثير على استقلاليتها التحريرية. 

ويرى جويل سيمون، المدير المؤسس لمبادرة حماية الصحافة، أن "المعركة ليست فقط دفاعاً عن بي بي سي، بل عن قدرة الجمهور على حماية نموذج إعلام مستقل لا يخضع للابتزاز السياسي".

وعلى عكس مؤسسات إعلامية أخرى اختارت التسوية مثل "ديزني" المالكة لـABC، و"باراماونت" المالكة لـCBS، أكدت مصادر داخل "بي بي سي" لشبكة CNN أنه لا وجود لأي اتفاق سري أو تعويض مالي، وأن أي خطوة من هذا النوع ستكون علنية بالنظر إلى أن الهيئة ممولة من رسوم يدفعها المواطنون البريطانيون.

وفي الوقت الذي يميل فيه بعض الناشرين إلى تجنّب نزاعات مكلفة ومعقدة، يرى قادة غرف الأخبار أن مواجهة مثل هذه الضغوط جزء من الدفاع عن الصحافة المستقلة. 

وقد تلقت مؤسسات مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" إشادات واسعة بعد رفضهما التراجع أمام دعاوى مماثلة من ترامب.

وبينما ينتظر الجميع رد ترامب المقبل، تبدو "بي بي سي" مصممة على الصمود.

وكما قال المدير العام المنتهية ولايته، تيم ديفي: "علينا أن نناضل من أجل صحافتنا" عبارة تلخص ما أصبح مواجهة أوسع بين سلطة سياسية متشددة ومؤسسة إعلامية عالمية تتمسك باستقلالها التحريري.

هيئة الإذاعة البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب ترامب محامي ترامب

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

صورة أرشيفية

داخل الخيام الغارقة في غزة.. مياه الأمطار تطارد الناجين من القصف

صورة أرشيفية

عراقيل مستمرة.. إسرائيل تغلق الباب أمام مسار حل الدولتين

صورة أرشيفية

استقرار أسعار اللحوم والسيطرة على الحمى القلاعية.. تفاصيل

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

