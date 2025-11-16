BBC تتحدى تهديدات ترامب وتتمسك بموقفها المثير

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بوضوح، الخميس، إنها لن تتراجع أمام الضغوط السياسية والقانونية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة استعدادها لخوض معركة قانونية مفتوحة بعد تهديده برفع دعوى تشهير ضدها بقيمة مليار دولار.

ورغم اعتذارها عن خطأ تحريري في برنامج "بانوراما" تضمن دمج مقطعين مختلفين من خطاب ترامب في السادس من يناير 2021، شددت الهيئة على رفضها الادعاء بوجود أساس قانوني لاتهامات التشهير.

وأوضحت أن اعتذارها لا يعني القبول بمطالب ترامب أو التسليم بروايته، بل يأتي في إطار الشفافية المهنية فقط.

جاء رد "بي بي سي" بعد تلقيها خطاباً من محامي ترامب يزعم تعرضه لـ"أضرار مالية ومعنوية جسيمة".

لكن خبراء القانون اعتبروا فرص نجاح ترامب في هذه الدعوى ضئيلة للغاية، خصوصاً بعد أن رفضت محاكم أمريكية سابقة دعاوى مشابهة رفعها أو أعاد تقديمها ضد مؤسسات إعلامية كبرى.

وشكّل هذا الخلاف لحظة مفصلية في الصراع المحتدم بين ترامب والمؤسسات الإعلامية، إذ يرى مراقبون أن القضية تتجاوز مجرد خطأ تحريري، وتمتد إلى محاولة منع ترامب من ترهيب وسائل الإعلام أو التأثير على استقلاليتها التحريرية.

ويرى جويل سيمون، المدير المؤسس لمبادرة حماية الصحافة، أن "المعركة ليست فقط دفاعاً عن بي بي سي، بل عن قدرة الجمهور على حماية نموذج إعلام مستقل لا يخضع للابتزاز السياسي".

وعلى عكس مؤسسات إعلامية أخرى اختارت التسوية مثل "ديزني" المالكة لـABC، و"باراماونت" المالكة لـCBS، أكدت مصادر داخل "بي بي سي" لشبكة CNN أنه لا وجود لأي اتفاق سري أو تعويض مالي، وأن أي خطوة من هذا النوع ستكون علنية بالنظر إلى أن الهيئة ممولة من رسوم يدفعها المواطنون البريطانيون.

وفي الوقت الذي يميل فيه بعض الناشرين إلى تجنّب نزاعات مكلفة ومعقدة، يرى قادة غرف الأخبار أن مواجهة مثل هذه الضغوط جزء من الدفاع عن الصحافة المستقلة.

وقد تلقت مؤسسات مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" إشادات واسعة بعد رفضهما التراجع أمام دعاوى مماثلة من ترامب.

وبينما ينتظر الجميع رد ترامب المقبل، تبدو "بي بي سي" مصممة على الصمود.

وكما قال المدير العام المنتهية ولايته، تيم ديفي: "علينا أن نناضل من أجل صحافتنا" عبارة تلخص ما أصبح مواجهة أوسع بين سلطة سياسية متشددة ومؤسسة إعلامية عالمية تتمسك باستقلالها التحريري.