في ذكرى رحيل الابتهالات.. حين يُنشد القلب: حكاية الشيخ «طوبار» الذي هزم اليأس سبع مرات

تحلّ اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر، ذكرى وفاة الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد رحلة كبيرة من العطاء في الإنشاد وقراءة القرآن.

من هو نصر الدين طوبار؟

وُلد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو 1920 وتُوفّي في 16 نوفمبر 1986. وهو قارئ قرآن ومنشد ديني مصري، حفظ القرآن الكريم مبكرًا، وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية. نصحه أصدقاؤه بالتقدّم لاختبارات الإذاعة، فتقدم لها بالفعل، لكنه رسب خمس مرات متتاليات، حتى أصابه الضجر، إلا أن إصرار من حوله واقتناعهم بصوته دفعه لدخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الديني للمرة السادسة، فنجح في المرة السابعة.

كان صاحب صوت مميز وحسّ مُرهف يثير في نفوس السامعين الخشوع والوجد، وقد ذاع صيته في مصر، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية. ترك ميراثًا ضخمًا من الإنشاد والمدائح والابتهالات، من أشهرها: جل المنادي، حين يهدي الصبح إشراق سناه، أنا العبد المقر بكل ذنب، مؤنسي في وحدتي، من ذا الذي بجماله حلاك، وغيرها من الابتهالات التي لا تزال تُشنّف الآذان وتُطرب القلوب.

نشأته

وُلد عام 1920 بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية. وبعد أن حفظ القرآن الكريم ذاع صيته في مدن وقرى المحافظة.

تقدّمه للإذاعة

نصحه أصدقاؤه بالدقهلية أن يتقدم لاختبارات الإذاعة. وبالفعل تقدّم، لكنه رسب خمس مرات متتاليات حتى أصابه اليأس. غير أن إصرار من حوله وتشجيعهم له دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الديني للمرة السادسة، ونجح في المرة السابعة.

ابتهالات نصر الدين طوبار

قدّم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من مائتي ابتهال، منها: يا مالك الملك، مجيب السائلين، جل المنادي، السيدة فاطمة الزهراء، غريب، يا سالكين إليه الدرب، يا من له في يثرب، يا من ملكت قلوبنا، يا بارئ الكون، ما بين زمزم، من ذا الذي بجماله حلاك، سبحانك يا غافر الذنوب، إليك خشوعي، هو الله، يا ديار الحبيب، قف أدبًا، طه البشير، لولا الحبيب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، يحق طاعتك.

وقد اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر عام 1980، وشارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، كما أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن خلال فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي. وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وكتبت عنه الصحافة الألمانية. كما تم تعيينه قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بشبرا.

وفاة نصر الدين طوبار

تُوفّي الشيخ نصر الدين طوبار في 16 نوفمبر 1986 بعد رحلة طويلة من العطاء الفني والروحي.