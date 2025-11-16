دعابة فريق واما مع الجمهور بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة| شاهد

أحيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.



حضر فريق واما بكامل أناقتهم وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات إعجاب الجمهور خاصة من الشباب من الجنسين.

وتألق ثلاثي "واما" ميدو وفهمي وشامي بأغانيهم الرومانسية المميزة منها "نجمة معدية" ،" مش حلوة بس" ،"قولي لو كنت مكاني" و "يا قلبي" .. وغيرها ممكن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل دعابة متبادلة بين الفريق والجمهور مع أغنية "فاطومة" حيث اهدوا الأغنية لكل من تحمل اسم فاطمة او على نفس الوزن .. وهو ما أشاع المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بالاضافة الى ادارة اعمالهم محمد الجنايني ويارا محمد تحت اشراف منتجهم ياسر الحريري.