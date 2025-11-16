قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
فن وثقافة

دعابة فريق واما مع الجمهور بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة| شاهد

واما
واما
محمد زاهر   -  
منار نور

أحيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.


حضر فريق واما بكامل أناقتهم وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات إعجاب الجمهور خاصة من الشباب من الجنسين.

وتألق ثلاثي "واما" ميدو وفهمي وشامي بأغانيهم الرومانسية المميزة منها "نجمة معدية" ،" مش حلوة بس"  ،"قولي لو كنت مكاني" و "يا قلبي"  .. وغيرها ممكن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

تخلل الحفل دعابة متبادلة بين الفريق والجمهور مع أغنية "فاطومة" حيث اهدوا الأغنية لكل من تحمل  اسم فاطمة او على نفس الوزن .. وهو ما أشاع المزيد من آجواء البهجة والإثارة.


من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بالاضافة الى ادارة اعمالهم محمد الجنايني ويارا محمد تحت اشراف منتجهم ياسر الحريري.

واما احمد فهمي احمد الشامي محمد نور القاهرة الجديدة

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

