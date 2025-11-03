فريق واما يعود بقوة لحفلات الطلاب ويشعل الأجواء بأغانيه.. صور

يواصل فريق واما بمشاركة محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي تألقهم في حفل استقبال للطلاب الجدد في إحدي الجامعات بحضور الشباب من مختلف الكليات والمراحل.



حضر فريق واما بكامل أناقتهم يرتدون ملابس كاجوال وكان فى استقبالهم منظم الحفل محمد منصور "ميم فور ايفنتس".

وأشعل الثلاثي ميدو وفهمي وشامي خشبة المسرح وسط بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية" ،" مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" والتي تعد اولى اغاني البومهم القادم الذى يتعاون فيه مع مدير اعمالهم ومنتجهم ياسر الحريري ومن المقرر اطلاقه خلال موسم شتاء 2026.

وقبيل ختام الحفل قامت ادارة الجامعة بتكريم افراد فريق واما لمساهتهم فى انجاح الاحتفالية تلبية لرغبات الطلاب.

من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بداية من الطلاب وتفاعلهم الذى انعكس بالسعادة عليهم بالاضافة الى صديقهم منظم الحفل محمد منصور وادارة اعمالهم محمد الجنايني ويارا محمد تحت اشراف المنتج ياسر الحريري.