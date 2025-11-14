قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
روسيا: الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتيال مسئول كبير
العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعد
أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-11-2025 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الصادرات الزراعية المصرية، بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا، عن نفس العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 650 ألف طن. يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن. 

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي الفاصوليا (الطازجة والحالة) في المركز الثالث بكمية إجمالية 283 ألف طن، ثم محصول البطاطا في المركز الرابع بكمية 280 ألف طن، كما يأتي محصول البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 268 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، حيث مثل العنب بكمية إجمالية 190 ألف طن، يليها الرمان بكمية 110 ألف طن، ثم المانجو بكمية 104 ألف طن، وتليها محاصيل: الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، ثم الجوافة. 

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام تُعدّ شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها والتزامها التام بالجودة والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية. 

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في منظومة التصدير، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، مشدداً على أن هذه الطفرة الملحوظة هي نتاج تعاون مثمر وجهود مستمرة من المهندسين والباحثين ورجال الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارحية، والمعامل المركزية المرجعية، في المتابعة الدقيقة للشحنات وإزالة أي معوقات، وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية، بهدف استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية.

الزراعة وزير الزراعة صادرات مصر الزراعية صادرات زراعية وزارة الزراعة

