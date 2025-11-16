التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلى الفلسطينيون صلاة الفجر في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد في ظل تضييق بالغ وخانق من قوات الاحتلال، بحسب ما نشرته الوكالات الفلسطينية الصحفية من صور.

ويزداد التضييق في أوقات التكدسات والازدحام بالمصلين خاصة في أوقات الجُمع.



وسبق وأدى آلاف المصلين من أهالي مدينة القدس المحتلة صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوة حملة الفجر العظيم من أجل إحياء الصلاة بالمسجد.



وشارك في أداء صلاة الفجر في مصليات المسجد آلاف المصلين الذين توافدوا من كافة أحياء وضواحي القدس، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار.

وردّد المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الفجر التكبيرات، وهتافات نصرة للمسجد تقول "خيبر خيبر يا يهود جيش الأقصى سوف يعود" و"لن تركع أمة قائدها محمد" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "يا مصباح لا تعبس بدك فدائية بنلبس".

وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بالمصلين الوافدين لأداء الصلاة، وقام العشرات من أهالي البلدة بتوفير المشروبات الساخنة للمصلين بعد خروجهم من المسجد.

وفي إرهاب مستمر.. نشرت الوكالات الصحفية الفلطسينية صورًا من هجوم ميليشيات المستوطنين 3 مركبات لفلسطينيين في سنجل شمال شرق رام الله فجر اليوم.



فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 200 ألف مستوطن غادروا فلسطين المحتلة، منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية.