الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مشاركة وحدة السكان في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

مؤتمر الصحة
مؤتمر الصحة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف تقريراً  بشأن مشاركة محافظة بني سويف _ في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية " PHDC’25" والذي افتتحه   الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وتم عقده في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتضمن التقرير _ الذي عرضه السيد " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف _ الإشارة إلى  مشاركة وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة في فعاليات المؤتمر الذي أقيم بالعاصمة الجديدة تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، مع التركيز على موضوع رئيسي هو "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة".

شارك في  المؤتمر_ الذي يعد منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير_ نخبة من القادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار؛ لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية؛ وذلك من أجل وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وناقشت النسخة الثالثة من المؤتمر مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، عبر تبني سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عن طريق تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.

كما تضمنت محاور المؤتمر "في نسخته الثالثة ـ اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة؛ للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية، وغيرها من المحاور الأخرى ذات الصلة بالشأن.

وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

كما تمت الإشارة إلى جهود تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي حققت في بني سويف نجاحا ملحوظاً حيث وصلت إلي أكثر من مليون مستفيد وقدمت أكثر من 2 مليون خدمة لأهالي محافظة بني سويف، باعتبارها نموذجا رائدا وتعد أجندة موحدة تجمع بين الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتمكين المواطن وتحسين جودة حياته، مشيدا سيادته بجهود لجنة التنمية البشرية ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات الشريكة في إنجاح المبادرة الرئاسية.

وقامت وحدة السكان المركزية بالمحافظة خلال العام الجاري 2025 بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة بعدد 2850 نشاط علي مستوي الـ 7 وحدات محلية والـ40 مجلس قروي، استفاد منها 283482 مستفيد، وتم تدريب 12474 شاب وفتاة علي ريادة الأعمال والشمول المالي، بالتعاون مع كافة المديريات والأزهر والأوقاف والكنيسة والجهات الشريكة من المجتمع المدني، مشيدا سيادته بجهود وحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات الشريكة، وذلك تحت إشراف  السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف _المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية

مثل وفد المحافظة المشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية: هاجر حسين القائم بأعمال مدير وحدة السكان، نيرة نبيل مسئول التخطيط، نهلة حمدي مصطفى مسئول الإحصاء والمعلومات، ندا فتحي ، هبة مصطفي أعضاء الوحدة بالمحافظة، وكلا من أحمد أبو زيد مدير وحدة السكان بالواسطي، محفوظ حسين مدير وحدة السكان بناصر، أيمن جوده مدير وحدة السكان ببا، أشرف صبحي مدير وحدة السكان بالفشن، هدي ظريف نائب مدير وحدة السكان بالفشن ، محمود عبدالمنعم رئيس الأمانة الفنية لمبادرة 1000 قائد سكاني واعضاء المبادرة ( إيهاب زكريا، أحمد حسين، عبد الرحمن عبد المنعم، عبد الكريم محمود ، منال حنفي، محمد إسماعيل، أحمد رمضان، منة عرفة، ندا محمد، ندا مصطفى، ياسمين محمد)

تجدر الإشارة إلى صدور قرار محافظ بني سويف بتشكيل لجنة التنمية البشرية بالمحافظة برئاسة السيد"بلال حبش "نائب محافظ بني سويف ومقررها محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية ومدير وحدة السكان بالمحافظة، وذلك لتنفيذ ما تنتهي اليه المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ودعم المبادرات الرئاسية والتي كان آخرها "بداية جديدة لبناء الانسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

بني سويف وزارة الصحة مؤتمر ابصحة مؤتمر الصحة

