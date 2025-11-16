قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ
ننشر.. خريطة عمل دار الإفتاء في القاهرة الكبرى لنشر الوعي الديني
في اليوم العالمي للتسامح .. وزير الشئون النيابية: مصر تجدّد دعوتها لسلام عادل وحوار بين الشعوب
بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن
موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
محافظات

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين في زيارة للمعالم الأثرية

هرم ميدوم ببني سويف
هرم ميدوم ببني سويف

استقبلت محافظة بني سويف"أمس"فوجين سياحيين قوامهما 80 عضواً من ناديي الصيد والرحاب،في زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية لبني سويف.

وذلك، في إطار التعاون بين المحافظة" الإدارة العامة للسياحة "وشركة أيديال تورز، لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم".

وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، وعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء الفوجين عدد من الآباء والقساوسة لإطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.

استكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ،خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،واختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.

كما قامت وحدة آيادى مصر بالمحافظة بتنظيم معرض للحرف اليدوية والتراثيةبنادى الإدارة المحلية،حيث تم عرض مجموعة من منتجات الحرفيين بالمحافظة  وقد لاقت منتجاتهم استحسان وقبول لدى الزائرين  والذى كان واضحا فى  شراء المنتجات المعروضة.

كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من:  رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة،  هبة السيد وكيل الإدارة ، و  محمد فتحي مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف

بني سويف ميدوم سياحة بني سويف

