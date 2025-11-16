بني سويف تستقبل فوجين سياحيين في زيارة للمعالم الأثرية

استقبلت محافظة بني سويف"أمس"فوجين سياحيين قوامهما 80 عضواً من ناديي الصيد والرحاب،في زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية لبني سويف.

وذلك، في إطار التعاون بين المحافظة" الإدارة العامة للسياحة "وشركة أيديال تورز، لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم".

وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، وعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء الفوجين عدد من الآباء والقساوسة لإطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.

استكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ،خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،واختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.

كما قامت وحدة آيادى مصر بالمحافظة بتنظيم معرض للحرف اليدوية والتراثيةبنادى الإدارة المحلية،حيث تم عرض مجموعة من منتجات الحرفيين بالمحافظة وقد لاقت منتجاتهم استحسان وقبول لدى الزائرين والذى كان واضحا فى شراء المنتجات المعروضة.

كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من: رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة ، و محمد فتحي مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف