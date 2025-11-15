محافظ بني سويف يؤكد أهمية التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة جهود التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة وتطوير الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي قدمه الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة حول مشاركته، بتكليف من المحافظ، في مؤتمر وبرنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي التابع لوزارة التنمية المحلية، الذي يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الأقصر والفيوم وبني سويف وأسوان، وبناء فرق مؤهلة لقيادة التطوير والتغيير داخل الإدارات المحلية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور علاء سعيد تفاصيل مشاركته ضمن البرنامج التدريبي، موضحًا أن فعالياته تضمنت مجموعة متكاملة من المحاور المتعلقة بالتطوير المؤسسي، شملت التخطيط الاستراتيجي وتطوير الهياكل التنظيمية وهندسة الإجراءات، إضافة إلى آليات المتابعة والتقييم، ومتطلبات التحول الرقمي، وبناء القدرات ورفع الوعي بثقافة التطوير داخل المؤسسات.

كما أوضح أن البرنامج ركز على رفع مهارات المشاركين وتأهيلهم ليكونوا عملاء للتغيير، من خلال تدريبات عملية على التواصل الفعّال، وإدارة التغيير، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، وصياغة التقارير وتطوير الإجراءات

وأشار مدير الوحدة الاقتصادية أنه ختام فعاليات البرنامج، قام محافظ الأقصر بتسليم شهادات المشاركة للممثلين عن المحافظات الأربع التي شاركت في التدريب، ومن بينهم ممثل محافظة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف خلال مناقشته للتقرير أن المحافظة ستستفيد من خبرات المشاركة في دعم جهود التحديث المؤسسي، مشددًا على أن تطوير الجهاز الإداري وتحديث بنيته التنظيمية يمثل أحد أهم أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشارك في فعاليات المؤتمر من محافظة بني سويف : علاء محمد سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، محمد عبد الباقي شئون عاملين ، أحمد عادل فتحي مكتب المحافظ، شريف حنفي الوحدة الاقتصادية، سارة عاطف التخطيط والمتابعة، جمال عبد النبي رئيس قرية ابسوج الفشن.