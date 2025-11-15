أخبار بني سويف | المحافظ يستمع لمطالب المواطنين.. والتموين يحرر 33 محضرا لمخالفات بالمخابز

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية شاطر زادة التابعة لمركز إهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

عقب صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب المواطنين

عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، توقّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للاستماع لعدد من المواطنين الذين عرضوا عليه مطالبهم وشكاواهم داخل المسجد وخارجه، وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر،حيث ألقى الخطبة وأمَّ المصلين الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف .

تموين بني سويف يحرر 33 محضرا لمخالفات بالمخابز في ناصر والواسطى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير مرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية"والذي تضمن القيام بحملة تموينية بمركز ناصر في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.