عقب صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب المواطنين

عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، توقّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للاستماع لعدد من المواطنين الذين عرضوا عليه مطالبهم وشكاواهم داخل المسجد وخارجه، وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر،حيث ألقى الخطبة وأمَّ المصلين الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف .

وخلال الاستماع لطلبات الأهالي، كلف المحافظ مكتبَه بتسجيل جميع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين وتدوين البيانات كاملة، مع متابعة فورية لكل حالة، وإخطار المواطنين بما يتم اتخاذه من إجراءات أولًا بأول. كما وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف بالتعامل الفوري مع الطلبات المتعلقة بالخدمات العامة والمرافق، ومراجعة بعض الملاحظات التي طرحها الأهالي داخل نطاق المدينة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وفق القوانين والإمكانات المتاحة.

وشدد المحافظ على سرعة دراسة كل شكوى وتحديد الجهة المختصة بها فورًا، مع إحالة الطلبات التي تتطلب تدخلًا تنفيذيًا مباشرًا إلى الجهات والإدارات المعنية، ومتابعة مدى الاستجابة، وعدم تأجيل أي مطلب قابل للحل. كما أكد على ضرورة التواصل الهاتفي مع مقدمي الشكاوى لإطلاعهم على ما تم بشأن طلباتهم، تنفيذًا لسياسة المتابعة المستمرة والتعامل السريع مع احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار التعامل الميداني المباشر مع المواطنين في مختلف المواقع، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة ما تم طرحه خلال هذا اللقاء، والتأكد من تنفيذ ما يمكن تنفيذه في التوقيتات المحددة.



