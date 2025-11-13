مياه بني سويف: انقطاع الخدمة 12 ساعة عن مجلس قروي وأقفهص وتوابعها

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن مجلس قروي أقفهص وتوابعها بمركز الفشن، يوم السبت الموافق 15/11/2025 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساء لمدة 12 ساعة.

وذلك نظرا لتنفيذ أعمال تركيب خزانات مؤقتة وذلك لإحلال وتجديد الخزان الأرضي بمحطة الكنيسة وتوقفها.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

