نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف باستئصال ورم ضخم بالبطن وزنه 22كيلو

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف باستئصال ورم ضخم بالبطن لمريض بالمستشفى الجامعي ، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المستشفيات الجامعية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحت إشراف الدكتور هشام سالم أستاذ الجراحة العامة واستشاري الجراحة العامة، و الدكتور تامر نبيل أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى.



وأوضح الدكتور طارق علي رئيس الجامعة ، أن الورم بلغ وزنه أكثر من 22 كيلوجرامًا، وبأبعاد تقديرية وصلت إلى 20 × 30 سم، ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، حيث تم التعامل مع الحالة بدقة عالية وخبرة متميزة لضمان سلامة المريض وتفادي أي مضاعفات محتملة، ويُعد هذا النجاح دليلاً واضحًا على كفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة بني سويف، وعلى التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما يعزز من مكانة الجامعة كمركز طبي رائد في شمال الصعيد.



وأوضح الدكتور هاني حامد ، أن الورم كان متصل بالشريان المساريقي العلوي و الوريد المساريقي العلوي وهما من الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للأمعاء حيث تم فصل الورم عنهما بنجاح و كان الفريق الطبي مكون من كلا الدكتور عبدالعزيز زين العابدين أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبدالحليم مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير ، والدكتور عبدالرحمن حسن مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور خالد بغدادي، والدكتور أحمد عمر، فضلاُ عن أطباء التخدير المتميزين وطاقم التمريض .



وأشار الدكتور عماد البنا ، أن هذا النجاح يعكس التقدم الكبير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، و مدى جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المعقدة، ويبرز الدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الطبية من أساتذة واستشاريين في تقديم رعاية صحية متقدمة، مدعومة بالإمكانات التقنية والبشرية اللازمة.