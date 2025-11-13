قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف باستئصال ورم ضخم بالبطن وزنه 22كيلو

مدير مستشفي بني سويف الجامعي
مدير مستشفي بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف باستئصال ورم ضخم بالبطن لمريض بالمستشفى الجامعي  ، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المستشفيات الجامعية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحت إشراف  الدكتور هشام سالم أستاذ الجراحة العامة واستشاري الجراحة العامة، و الدكتور تامر نبيل أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى.
 

وأوضح الدكتور طارق علي رئيس الجامعة ، أن الورم   بلغ وزنه أكثر من 22 كيلوجرامًا، وبأبعاد تقديرية وصلت إلى 20 × 30 سم،  ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، حيث تم التعامل مع الحالة بدقة عالية وخبرة متميزة لضمان سلامة المريض وتفادي أي مضاعفات محتملة، ويُعد هذا النجاح دليلاً واضحًا على كفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة بني سويف، وعلى التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما يعزز من مكانة الجامعة كمركز طبي رائد في  شمال الصعيد.


وأوضح الدكتور هاني حامد ، أن  الورم كان  متصل بالشريان المساريقي العلوي و الوريد المساريقي العلوي وهما من الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للأمعاء حيث تم فصل الورم عنهما بنجاح و كان الفريق الطبي مكون من كلا الدكتور عبدالعزيز زين العابدين أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبدالحليم مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير ، والدكتور عبدالرحمن حسن مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور خالد بغدادي، والدكتور أحمد عمر، فضلاُ عن  أطباء التخدير المتميزين وطاقم التمريض .


وأشار الدكتور عماد البنا ، أن هذا النجاح  يعكس التقدم الكبير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، و مدى جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المعقدة، ويبرز الدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الطبية من أساتذة واستشاريين في تقديم رعاية صحية متقدمة، مدعومة بالإمكانات التقنية والبشرية اللازمة.

بني سويف الجامعي بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

روبرتو مانشيني

رسميا.. روبرتو مانشيني مديرا فنيا للسد القطري

الاهلي

شوبير يكشف تطورات ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي

محمد الغزاوي

الغزواي يدعم لاعبي يد الأهلي قبل نهائي السوبر المصري بالإمارات

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد