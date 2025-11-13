انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ،انطلقت"أمس "منافسات النسخة 37 من دورى " كاس السيد المحافظ" ، والتي تنظمها إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، لموسم 2025/2026، وذلك ، لدعم الرياضة المجتمعية وتعزيز روح المنافسة بين شباب المحافظة.

و أوضح هشام الجبالي

مدير عام الشباب والرياضة ، أن البطولة يشارك فيها 16 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات ، حيث ضمت المجموعة الأولى مراكز شباب (بلفيا / تلت /كوم ادريجة / بياض العرب) ، فيما تضم المجموعة الثانية :مراكز شباب (الجمهود/بنى سليمان الشرقية/ بنى أحمد/ كوم ابو خلاد) ، بينما ضمت المجموعة الثالثة : مراكز شباب (الضباعة/ العواونة /العبور للتنمية الشبابية /باها)، في حين يلعب في المجموعة الرابعة : مراكز شباب (البرج – سدمنت الجبل – نادى الشباب – نادى سمسطا )

وعن نظام البطولة تُقام بين كل مجموعة دورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـــ8 بإجمالى 8 فرق ولعب الأدوار النهائية بخروج المغلوب حتى المبارة النهائية ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة ، حيث أُقيمت أمس الثلاثاء مباراتان ضمن مباريات المجموعة الأولى ،انتهت بفوز مركز شباب بلفيا على فريق مركزشباب تلت بهدف دون مقابل ، فيما فاز مركز شباب كوم إدريجة على مركز شباب بياض العرب برباعية نظيفة

تاتى تلك الفاعليات تحت إشراف هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، و الاخصائيين الرياضيين بالادارة