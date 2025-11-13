قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
محافظات

بني سويف تستضيف فوجاُ سياحيا من 42 ألمانياً في جولة على الكورنيش

سياح بني سويف
سياح بني سويف

تواصل محافظة بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول وقارات العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من محافظ بني سويف"د. محمد هاني غنيم" ،حيث وصل "مساء أمس" فوجا سياحيا ألمانيًا قوامه 42 سائحًا على متن الباخرة " رويال فيجن"، وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأكد "شريف حنفي" رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يتم بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن عدة قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

بني سويف سياحة بني سويف سياح بني سويف

