بني سويف تستضيف فوجاُ سياحيا من 42 ألمانياً في جولة على الكورنيش

تواصل محافظة بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول وقارات العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من محافظ بني سويف"د. محمد هاني غنيم" ،حيث وصل "مساء أمس" فوجا سياحيا ألمانيًا قوامه 42 سائحًا على متن الباخرة " رويال فيجن"، وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأكد "شريف حنفي" رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يتم بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن عدة قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.