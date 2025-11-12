قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيب 8 أشخاص من بينهم طفلة  بإصابات مختلفة اليوم الأربعاء ،  إثر حادث انقلاب تروسيكل بطريق ابشنا على الطريق الفرعي  اتجاه مركز اهناسيا المدينة طريق البترول بدخلة قرية سدمنت الجبل.
حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية ابشنا بمركز بني سويف على الطريق اتجاه مركز اهناسيا المدنية بدخلة قرية سدمنت الجبل نتج عنه إصابة 8 أشخاص ، حيث 

تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى اهناسيا التخصصي المصابين في الحادث وهم رشا مجدي عشري 26 سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالجسم وصبرين عزت بكري 27 سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالجسم وعبد الله محمد سيد 34 سنة مصاب بسحاجات وكدامات بالجسم وياسمين جمعة سيد 4 سنوات مصابة سحاجات وكدامات بالجسم .

كما ضمت القائمة كل من تهاني جمعة شعبان 40 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ولطيفة ابراهيم عيد  45 سنة مصابة باشتباه بكسر بالساق الايمن ووفاء جبر حسين  20 سنة مصابة بكدمة شديدة بالصدر بجانب إصابتها بسحاجات وكدامات بالجسم وحمزة رجب عبد القادر  43 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الايسر .

بني سويف اهتاسيا ابشنا

