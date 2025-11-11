قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتهاء أعمال التصويت وغلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة"ختام أعمال التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النُوّاب 2025 ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ "خلال تواصل الغرفة مع رؤساء الوحدات المحلية "على انتهاء أعمال التصويت وإجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة في اليوم الأخير للانتخابات، وبدء أعمال نقل وتسليم الصناديق إلى اللجان العامة للفرز التي تم تخصيصها (مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مدرسة الشهيد أحمد كامل بمركز ناصر، مركز شباب مدينة إهناسيا، مركز شباب مدينة ببا) وتحرير المحاضر الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

جدير بالذكر أن المحافظة أتمت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب التي جرى عقدها على مدار يومين "أمس الاثنين واليوم الثلاثاء"حيث يزيد إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى المحافظة عن 2 مليون و96 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مقراً انتخابيا على مستوى المحافظة.

