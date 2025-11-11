انتشار فرق المبادرات للتأمين الطبي بعدد 121 فريقا أمام اللجان الانتخابية في بني سويف

اعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن انتشار فرق المبادرات للتأمين الطبي بعدد 121 فريق امام اللجان الانتخابية. فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب .

يذكر أن محافظة بني سويف أتمّت استعداداتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لاستقبال2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا" ،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن



