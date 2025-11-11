قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
توك شو

تواجد كثيف لجميع الفئات العمرية.. بني سويف تشهد مشاركة جماهيرية بانتخابات النواب

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
منار عبد العظيم

قال أسامة، مراسل صدي البلد في بني سويف ، إن الوضع داخل اللجان الانتخابية رائع، مع حضور حشود كبيرة من جميع الفئات العمرية، ما يعكس حماسة المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية.

العنصر النسائي يتصدر المشهد

أشار المراسل إلى أن مشاركة النساء بشكل بارز في اللجان تعكس تقدم مصر في الوعي والذكاء الاجتماعي، حيث يسهمن بفاعلية في العملية الانتخابية، مما يعكس صورة إيجابية عن المجتمع المحلي.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على الشفافية والنزاهة في جميع اللجان، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.

بني سويف الهيئة الوطنية للانتخابات الشفافية والنزاهة العملية الانتخابية

