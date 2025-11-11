تواجد كثيف لجميع الفئات العمرية.. بني سويف تشهد مشاركة جماهيرية بانتخابات النواب

قال أسامة، مراسل صدي البلد في بني سويف ، إن الوضع داخل اللجان الانتخابية رائع، مع حضور حشود كبيرة من جميع الفئات العمرية، ما يعكس حماسة المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية.

العنصر النسائي يتصدر المشهد

أشار المراسل إلى أن مشاركة النساء بشكل بارز في اللجان تعكس تقدم مصر في الوعي والذكاء الاجتماعي، حيث يسهمن بفاعلية في العملية الانتخابية، مما يعكس صورة إيجابية عن المجتمع المحلي.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على الشفافية والنزاهة في جميع اللجان، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.