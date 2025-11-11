قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توافد الناخبين على لجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس

انتخابات
انتخابات
محمد غالي

تشهد لجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس ، استمرار توافد الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2025.

وقدم عدد من الشباب خدمة مجانية للناخبين للاستعلام عن الموقف الانتخابي، ومكان لجنة التصويت.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشهدت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعداد كاملا لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي لضمان انسيابية العملية الانتخابية. 

كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجنة فرعية في مختلف المحافظات المشاركة.


 وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التنافس على 142 مقعدا بنظام القوائم، موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، وتشمل قائمتين الأولى تضم 40 مرشحًا، والثانية تضم 102 مرشح. 

كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدًا بالنظام الفردي بين عدد كبير من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمواجهة أي معوقات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، فيما تسود حالة من الهدوء والتنظيم داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تأكيدًا على حرصهم في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.

انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

تركي اليوسف

استعدادا لعرضه في رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل جدي وجدتي

منتخب مصر الثاني

استدعاء رجب نبيل وكريم الدبيس وحسام حسن للانضمام إلى معسكر المنتخب في كأس العرب

زفاف المطربة آية عبدالله و المخرج محمد العروسي وأغنية "كوشة واحده " مفاجأة زفافها

زفاف آية عبدالله ومحمد العمروسي .. وأغنية كوشة واحدة مفاجأة يوم فرحها .. صور

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد