توافد الناخبين في لجنة مدرسة محمد كريم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

شهدت لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة، صباح اليوم، توافدًا ملحوظًا من الناخبين في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات تأمينية مشددة.

إقبال متزايد وتنظيم محكم

تدفّق المواطنون منذ الساعات الأولى من فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث ساهمت قوات الأمن في تنظيم دخول الناخبين ومنع التزاحم أمام اللجنة، بينما حرص مسؤولو الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من تيسير عملية التصويت وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة

تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات داخل 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. وتستمر عملية التصويت حتى مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تُغلق اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساءً.

مشاركة واسعة وحضور نسائي ملحوظ

شهدت اللجنة حضورًا لافتًا للعنصر النسائي، إلى جانب مشاركة فاعلة من الشباب، وسط أجواء إيجابية وتعاون بين المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية. كما ظهرت مظاهر الحماس الوطني عبر رفع الأعلام المصرية وترديد بعض الهتافات الداعية للمشاركة السياسية الواسعة.

مراحل الانتخابات ومواعيدها

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين، حيث انطلقت المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية في 24 و25 من الشهر نفسه، وتشمل محافظات القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

