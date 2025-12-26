سلوت يشيد بدور نجم ليفربول مع الريدز

أثنى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على مهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد تحوله من مهاجم بديل إلى ماكينة أهداف مساعدًا الريدز في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان حامل اللقب قد عانى من تراجع مخيب للآمال، إذ تلقى تسع هزائم خلال 12 مباراة في كل المسابقات، لكنه تعافى وشق طريقه إلى المركز الخامس في الدوري مستفيدًا من دور بارز لعبه إيكيتيكي الذي سجل ثمانية أهداف في الدوري - منها خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

كانت صفقة التعاقد القياسية مع ألكسندر إيزاك قد طغت على انضمام اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى ليفربول في الصيف.

ومع غياب المهاجم السويدي لمدة شهرين بسبب كسر في الساق وغياب محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، أصبح إيكيتيكي عنصرًا مهمًا لا غنى عنه.

وقال سلوت قبل مباراة غد السبت أمام وولفرهامبتون متذيل الترتيب "قدم الكثير من العمل الجاد للوصول إلى هذا المستوى البدني الذي وصل إليه في الوقت الحالي".

واجبات إيكيتيكي الدفاعية

كشف سلوت أن الأمر تطلب جهدا كبيرا لإقناع مهاجمه بتبني الواجبات الدفاعية، خاصة خلال التعامل مع الكرات الثابتة.

وأضاف: "حاولت إقناعه أيضا، بأنه كلما دافع في الكرات الثابتة بشكل أفضل كلما زادت فرصته في التسجيل على الطرف الآخر من الملعب، لأنه عندما تكون النتيجة صفر-صفر، يكون تسجيل هدف أكثر سهولة منه عندما تكون متأخرا بهدف دون رد، بالنسبة لنا... من المهم ألا نتلقى أهدافا من الكرات الثابتة".

واختتم: "هو جاهز للدخول في برنامج المنافسات الذي نواجهه الآن، لكنه ليس اللاعب رقم تسعة الوحيد الذي يوجد لدينا بالفريق، فيديريكو كييزا يمكنه اللعب في هذا المركز أيضا".