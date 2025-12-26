مهيب عبد الهادي: مباراة عظيمة وكبيرة من محمد الشناوي أمام جنوب إفريقيا

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على أداء محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا، التي أقيمت اليوم ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.



مهيب عبد الهادي يشيد بـ محمد الشناوي

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مباراة عظيمة وكبيرة من محمد الشناوي بعد تعرضه لنقد كبير الفترة الماضية، ظهورك بالمستوى ده وتقدر بتصدياتك الرائعة تحافظ على التقدم بهدف؛ ده يدل على قيمتك التاريخية الكبيرة.... بالتوفيق يا شنو وترجعولنا بالبطولة… وجِّه كلمة لـ محمد الشناوي".

منتخب مصر

تغلب منتخب مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على ملعب أدرار، في مدينة أغادير المغربية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب؛ عقب حصوله على 6 نقاط.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة