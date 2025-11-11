رانيا ربيع: أكثر اللجان سخونة في انتخابات النواب بالصعيد

أكدت الكاتبة الصحفية رانيا ربيع أن الانتخابات البرلمانية الحالية تشهد إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى، خاصة في اللجان الفردية، نظرًا لتعدد الدوائر على مستوى المدن والمحافظات، ما يجعل المشاركة حشدًا كبيرًا من المواطنين.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية الانتخابية تمر بفترات هدوء خلال فترة الاستراحة، قبل أن تزداد معدلات التصويت بشكل أكبر في اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول، مع احتمالية تأخر موعد غلق بعض اللجان لضمان إتاحة الفرصة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وأشارت ربيع إلى أن محافظات الصعيد تُعد الأكثر سخونة وانتخابًا، نظرًا لتواجد عائلات كبيرة وتأثير بعض النواب الذين يمتلكون جماهيرية واسعة، وهو ما يعكس طبيعة المنافسة القوية في تلك المناطق.



كما لفتت إلى وجود مرشحات فرديات من السيدات في الانتخابات، مشيرة إلى احتمالية فوز بعضهن بالمقاعد الفردية، في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمشهد البرلماني المصري.