مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات بمحيط لجان انتخابات النواب | صور

تفقد اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، التمركزات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في مختلف مراكز المحافظة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

شملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وأسيوط الجديدة، منها لجنة مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة، ولجان الواسطى الابتدائية المشتركة، ولجان مدرسة عمر طه بالفتح، حيث اطمأن مدير الأمن على انتظام الخدمات الأمنية وتمركز القوات في مواقعها وجاهزية القوات المكلفة بتأمين اللجان ومحيطها والتعامل مع أي طارئ والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط على ضرورة اليقظة التامة وحسن التعامل مع المواطنين، وتسهيل دخول الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، دون أي تدخل في سير العملية الانتخابية؛ مؤكدًا على المتابعة الميدانية دقيقة لتنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء من الهدوء والنظام.