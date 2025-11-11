قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب

ساندي رضا

وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط، شهدت انتخابات مجلس النواب إقبالًا على اللجان الانتخابية فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة البحيرة .

حيث تم فتح جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا ، بحضور المستشارين وأعضاء اللجان، لبدء أعمال  التصويت واستقبال الناخبين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريا والتعامل الفوري مع أي طارئ وتقديم الدعم الكامل للجان الانتخابية.

وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، التزامًا بالحياد والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، داعية جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

