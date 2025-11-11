قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إقبال الناخبين بلجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء إقبالًا ملحوظًا وحشودًا من الناخبين أمام لجان الاقتراع، مع بدء اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تنظيمية وتأمينية متميزة.

وتوافد المواطنون على اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، في مشهد يعكس الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق النيابي.

وحرص رجال الشرطة والقوات المعاونة على مساعدة كبار السن وذوي الهمم في الدخول إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، فيما تابعت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان انضباطها.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية عقب إغلاق الصناديق.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025

