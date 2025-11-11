إقبال كثيف للناخبين في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بإمبابة

شهدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة بمنطقة إمبابة إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وخاصة الرجال، حيث وقفوا في طابور طويل لعدة أمتار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتعد نسبة الإقبال في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات النواب أفضل بكثير مقارنة بيوم أمس الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة تحسبًا لأي تجاوزات قد تفسد المشهد الانتخابي، الذي يسير بسهولة ويسر.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.