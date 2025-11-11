قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إقبال كثيف للناخبين في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن محمد

شهدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة بمنطقة إمبابة إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وخاصة الرجال، حيث وقفوا في طابور طويل لعدة أمتار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتعد نسبة الإقبال في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات النواب أفضل بكثير مقارنة بيوم أمس الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة تحسبًا لأي تجاوزات قد تفسد المشهد الانتخابي، الذي يسير بسهولة ويسر.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من  المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.

انتخابات مجلس النواب مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة إمبابة مجلس النواب الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال الناخبين بلجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى

من انتخابات مجلس النواب

مسن يوجه رسالة للمرشحين أمام مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. فيديو وصور

الناخبين أمام مدرسة أتريس

رافعين أعلام مصر.. إقبال كثيف على لجنة أتريس بمنشأة القناطر

بالصور

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

