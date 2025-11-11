التضامن: برنامج "مودة" يطلق مبادرة "سنة أولى جواز"

أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة "سنة أولى جواز" لتدريب حديثي الزواج، وهي المبادرة السابعة عشر ضمن سلسلة مبادرات البرنامج، التي تهدف إلى تقديم تدريبات نوعية تُسهم في رفع الوعي واكتساب المهارات الحياتية اللازمة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

وفي هذا الإطار، أعد البرنامج دليلًا متخصصًا يتناول أبرز القضايا والرسائل التي يحتاجها المتزوجون في سنواتهم الأولى، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء في مجالات علم النفس، والاستشارات الأسرية، والتنشئة المتوازنة.

وأكدت رنده فارس مستشارة الوزيرة لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة أن مبادرة "سنة أولى جواز" لتدريب حديثي الزواج والتى ينفذها البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تعد خطوة نوعية نحو دعم حديثي الزواج وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تساعدهم على بناء أسر مستقرة قادرة على تجاوز التحديات.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم لضم فريق جديد من المدربين والمدربات للمبادرة، حيث تقدم للمشاركة نحو 3000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وقد خضعت استمارات المتقدمين لعدة مراحل من التقييم، وصولًا إلى اختيار نخبة من الكفاءات لتأهيلهم كمدربين ميدانيين معتمدين، وقد تم تنفيذ معسكرين تدريبيين مكثفين بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى 94 مدربًا ومدربة، حيث تم تأهيل 50 مدربًا من 15 محافظة في المعسكر الأول، و44 مدربًا من 12 محافظة في المعسكر الثاني ليعدوا نواة لتوسيع نطاق المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت فارس أن البرنامج التدريبي من خلال عدد من المحاور يركز على الجوانب التطبيقية وتنمية المهارات العملية للمشاركين، وتناول قضايا حيوية مثل أثر الزواج المتعثر على الصحة النفسية لأفراد الأسرة حديثة التكوين و الزواج من منظور علم النفس ونظرياته المختلفة ومهارات الذكاء العاطفي وأهم الخطوات العملية لكيفية ممارسته بين حديثي الزواج، علاوة علي مهارات الوعي الذاتي والتوافق الزواجي وأنواعها وأثر تطبيقها بين حديثي الزواج.

وأشارت فارس إلى انه تم التدريب على مهارات إدارة الخلافات الزوجية بمستوياتها المختلفة، وأسس التربية الإيجابية وتنشئة الأبناء على الفهم والحوار وتوزيع الأدوار، بما يضمن بناء جيل يتمتع بالصحة النفسية والوعي الأسري وشهد المعسكر ورش تفاعلية للمشاركين وعرض المحتوى التدريبي بشكل إبداعي؛ متضمنا تعميق شامل للمفاهيم والرسائل الأساسية وإكساب المشاركين الخلفية المعرفية والمعلومات ذات الصلة التي تمكنهم من تقديم المحتوى، وفي الوقت نفسه تم تطبيق منظومة تقييم متكاملة للمدربين طوال فترة المعسكر لضمان الجودة وتحقيق أفضل النتائج على أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ برامج تدريبية موسعة لحديثي الزواج في جميع محافظات الجمهورية، استكمالًا لجهود برنامج "مودة" في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.