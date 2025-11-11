قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: برنامج "مودة" يطلق مبادرة "سنة أولى جواز"

مودة
مودة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة "سنة أولى جواز" لتدريب حديثي الزواج، وهي المبادرة السابعة عشر ضمن سلسلة مبادرات البرنامج، التي تهدف إلى تقديم تدريبات نوعية تُسهم في رفع الوعي واكتساب المهارات الحياتية اللازمة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

وفي هذا الإطار، أعد البرنامج دليلًا متخصصًا يتناول أبرز القضايا والرسائل التي يحتاجها المتزوجون في سنواتهم الأولى، وذلك بالتعاون مع  نخبة من الخبراء في مجالات علم النفس، والاستشارات الأسرية، والتنشئة المتوازنة.

وأكدت رنده فارس مستشارة الوزيرة لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة أن مبادرة "سنة أولى جواز" لتدريب حديثي الزواج والتى ينفذها البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تعد خطوة نوعية نحو دعم حديثي الزواج وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تساعدهم على بناء أسر مستقرة قادرة على تجاوز التحديات.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم لضم فريق جديد من المدربين والمدربات للمبادرة، حيث تقدم للمشاركة نحو 3000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وقد خضعت استمارات المتقدمين لعدة مراحل من التقييم، وصولًا إلى اختيار نخبة من الكفاءات لتأهيلهم كمدربين ميدانيين معتمدين، وقد تم تنفيذ معسكرين تدريبيين مكثفين بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى  94 مدربًا ومدربة، حيث تم تأهيل 50 مدربًا من 15 محافظة في المعسكر الأول، و44 مدربًا من 12 محافظة في المعسكر الثاني ليعدوا نواة لتوسيع نطاق المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت فارس أن البرنامج التدريبي من خلال عدد من المحاور يركز  على الجوانب التطبيقية وتنمية المهارات العملية للمشاركين، وتناول قضايا حيوية مثل أثر الزواج المتعثر على الصحة النفسية لأفراد الأسرة حديثة التكوين و الزواج من منظور علم النفس ونظرياته المختلفة ومهارات الذكاء العاطفي وأهم الخطوات العملية لكيفية ممارسته بين حديثي الزواج، علاوة علي مهارات الوعي الذاتي والتوافق الزواجي وأنواعها وأثر تطبيقها بين حديثي الزواج.

وأشارت فارس إلى انه تم التدريب على  مهارات إدارة الخلافات الزوجية بمستوياتها المختلفة، وأسس التربية الإيجابية وتنشئة الأبناء على الفهم والحوار وتوزيع الأدوار، بما يضمن بناء جيل يتمتع بالصحة النفسية والوعي الأسري وشهد المعسكر ورش تفاعلية للمشاركين وعرض المحتوى  التدريبي بشكل إبداعي؛ متضمنا تعميق شامل للمفاهيم والرسائل الأساسية وإكساب المشاركين الخلفية المعرفية والمعلومات ذات الصلة التي تمكنهم من تقديم المحتوى، وفي الوقت نفسه تم تطبيق منظومة تقييم متكاملة للمدربين طوال فترة المعسكر لضمان الجودة وتحقيق أفضل النتائج على أن تشهد المرحلة المقبلة  تنفيذ برامج تدريبية موسعة لحديثي الزواج في جميع محافظات الجمهورية، استكمالًا لجهود برنامج "مودة" في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.

البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة سنة أولى جواز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

مدير عمل الغربية يزور ضحايا حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى

الناخبون في منشأة القناطر

ناخبو منشأة القاطر يواصلون المشاركة في العرس الإنتخابي بمدرسة الشهيد محمد سمير

الكاتبة الصحفية رانيا ربيع

رانيا ربيع: أكثر اللجان سخونة في انتخابات النواب بالصعيد

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد