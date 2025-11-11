ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم

أعلنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها طلاب المدارس، نتيجة الكم الكبير من المهام المطلوبة منهم داخل الحصة الدراسية.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها، إن كثرة المهام المكلف بها طلاب المدارس في الحصص الدراسية تستهلك جزءًا كبيرًا من وقت الحصة، وتؤثر سلبًا على جودة الشرح والتحصيل داخل الفصول.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل دور وحدة قياس الجودة داخل المدارس، والتي أعلنت عنها سابقًا، لتكون أداة حقيقية لرصد تلك الشكاوى، وقياس مدى تأثير كثافة التقييمات والمهام على وقت الحصة، وصولًا إلى إعداد تقارير دقيقة تعكس الواقع الميداني.

وتساءلت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “أين دور وحدة قياس الجودة التي استبشرنا بها خيرا؟ فقد كان من المفترض أن تُفعَّل عبر زيارات دورية للمدارس لرصد الأداء التعليمي بدقة”.

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانها قائلة: “لقد أعلنت وزارة التربية والتعلبم والتعليم الفني من قبل أن وحدة قياس الجودة سيكون لها دور فاعل في تحسين البيئة التعليمية، وضمان انضباط الفصول، ومتابعة مستوى تحصيل الطلاب، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التعليمية كاملة، إلى جانب تقييم طرق التدريس بما يعزز دور المدرسة كمصدر رئيسي لتلقي العلم. لذا نأمل أن يكون لتلك الوحدة وجود فعلي ملموس على أرض الواقع، لا مجرد قرار على الورق”.

على جانب آخر، تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم، تشدد على انتظام عقد التقييمات لطلاب المدارس وتصحيحها أولًا بأول، بما يحقق العدالة والشفافية في قياس مستوى الطلاب.

كما شملت التعليمات الصادرة للمدارس، ضرورة رصد ومتابعة نسب الغياب والالتزام بتنفيذ الخطط الدراسية بدقة، وتنظيم الإشراف داخل المدرسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور كبير في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم.