الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها يشارك في الانتخابات البرلمانية

أدلى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بصوته في الانتخابات البرلمانية، وذلك بلجنة مدرسة أبناء الثورة الابتدائية.

المشاركة واجب وطني

وأكد نيافة الأنبا مكاريوس أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، متمنيًا لمصرنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم نيافته كلمته بالتعبير عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يخدم الوطن بإخلاص، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل أفضل لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة.