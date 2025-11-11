في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب

يستمر إقبال الناخبين ، منذ بدء اليوم الثاني لانتخابات منطقتي البحر الأعظم والمنيب، ضمن الجولة الأولى لانتخابات مجلس نواب 2025.

وشهدت لجان مدارس الفاروق عمر الابتدائية، محمد كريم الابتدائية، الشهيد حسين جمال عبد الرحيم، النهضة التجريبية لغات" و مركز شباب القصبجي)، تواجدا مكثفا من الناخبين من مختلف الفئات والإعمار حيث توافدت طوابير المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية .

وتزامن مع إقبال الناخبين، استمرار الإذاعات الخارجية في بث الاغاني الوطنية لتحفيز المواطنين على القدوم والأدلاء بصوتهم الانتخابي .

وأمام مقرات اللجان الفرعية تواجدت قوات الأمن لتنظيم عمليات دخول وخروج الناخبين من وإلى لجان المدراس المخصصة للانتخابات، نظرا لحالات الزحام المشهودة في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية .

وداخل اللجان الفرعية اتسمت عمليات الإدلاء بالصوت الانتخابي بالسيولة والتيسير على كبار السن وممن لا يجيد القراءة والكتابة.