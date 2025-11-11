قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توافد الناخبين على لجنة مدرسة الفاروق عمر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

توافد الناخبين على لجنة مدرسة الفاروق عمر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
توافد الناخبين على لجنة مدرسة الفاروق عمر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
إسراء عبدالمطلب

شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة، اليوم، تزايدًا ملحوظًا في إقبال الناخبين خلال ثاني أيام التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والتأمين الكامل من جانب قوات الشرطة.

إقبال المواطنين واستعدادات مكثفة

حرص المواطنون منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، فيما ساهمت الجهات الأمنية في تسهيل دخول الناخبين وضمان انسيابية الحركة داخل وخارج المدرسة. كما تواجدت فرق من الشباب لتنظيم الصفوف ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى صناديق الاقتراع.

المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة

تُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

ويستمر التصويت حتى مساء اليوم الثلاثاء، على أن تُغلق اللجان الفرعية أبوابها في تمام التاسعة مساءً.

مشاركة متنوعة ومشهد ديمقراطي هادئ

لوحظ في لجنة الفاروق عمر حضور لافت للمرأة والشباب، في مشهد عكس حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وسط تعاون من القضاة المشرفين على اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

مراحل الانتخابات ومواعيدها

تُجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث انطلقت المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، بينما تُعقد المرحلة الثانية في 24 و25 من الشهر نفسه، وتشمل محافظات القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

الانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مدرسة الفاروق عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

النائب إبراهيم غطاس

برلماني: مشاركة المصريين بانتخابات النواب تعكس وعيًا سياسيًا ورسالة دعم لمؤسسات الدولة

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتحويل الاتصالات لقطاع إنتاجي تهدف لبناء دولة رقمية

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال الناخبين بلجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد