توافد الناخبين على لجنة مدرسة الفاروق عمر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمنطقة البحر الأعظم في محافظة الجيزة، اليوم، تزايدًا ملحوظًا في إقبال الناخبين خلال ثاني أيام التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والتأمين الكامل من جانب قوات الشرطة.

إقبال المواطنين واستعدادات مكثفة

حرص المواطنون منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، فيما ساهمت الجهات الأمنية في تسهيل دخول الناخبين وضمان انسيابية الحركة داخل وخارج المدرسة. كما تواجدت فرق من الشباب لتنظيم الصفوف ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى صناديق الاقتراع.

المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة

تُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويستمر التصويت حتى مساء اليوم الثلاثاء، على أن تُغلق اللجان الفرعية أبوابها في تمام التاسعة مساءً.

مشاركة متنوعة ومشهد ديمقراطي هادئ

لوحظ في لجنة الفاروق عمر حضور لافت للمرأة والشباب، في مشهد عكس حرص المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وسط تعاون من القضاة المشرفين على اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

مراحل الانتخابات ومواعيدها

تُجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث انطلقت المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، بينما تُعقد المرحلة الثانية في 24 و25 من الشهر نفسه، وتشمل محافظات القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.