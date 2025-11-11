إقبال كثيف من الناخبين على لجنة عثمان بن عفان بانتخابات النواب في إمبابة

شهدت مدرسة عثمان بن عفان بمنطقة إمبابة إقبالًا كثيفًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

واصطف الناخبون في طابور طويل، وسط جو من المرح والسعادة وتبادل الضحكات، حيث أكد بعض الناخبين أنهم حصلوا على إذن انصراف من أعمالهم للمشاركة في العملية الانتخابية خوفا من التكدس المحتمل آخر النهار وقبل غلق اللجان نهائيا.

وتعد نسبة الإقبال في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات النواب أفضل بكثير مقارنة بيوم أمس، الاثنين.

يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة تحسبًا لأي تجاوزات قد تفسد المشهد الانتخابي، الذي يسير بسهولة ويسر.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل “الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”.

ويحق لـ35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة 40 مرشحا وقائمة 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي، ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.