قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر ..تفاصيل

وفد غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج
وفد غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج
محمد الاسكندرانى

عقد وفد غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة عدة اجتماعات بالمملكة العربية السعودية لبحث الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وذلك بعد إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج السياحة ، جاء ذلك علي هامش مشاركة الوفد في فعاليات " معرض الحج والعمرة ٢٠٢٥ " والمقام حاليا بمدينة جدة السعودية 
جاء في مقدمة الاجتماعات المهمة التي عقدها وفد السياحة الدينية مع شركة الراجحي لخدمات الحج والتي فازت بعقد خدمة الحج السياحي هذا العام بكافة مستوياته " البري والاقتصادي والخمس نجوم وبرامج كدانة المميزة " ، وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الاستعداد المبكر لإجراءات الحج التي نفذتها الغرفة هذا الموسم لضمان نجاحه وتذليل كافة العقبات أمام شركات السياحة لخدمة حجاجها وفي إطار سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديدة.

وقد تم عقد عدة اجتماعات بين وفد الغرفة ومسؤولو شركة الراجحي ، شارك فيها كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة وعضو اللجنة العليا ، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا وساهر سليم مدير ادارة السياحة الدينية بالغرفة

ومن الجانب السعودي شارك كل من المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للخدمات المساندة ، والمهندس عبد الوهاب الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي لخدمات الحج، وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة، كما شارك عدد من كبار مسؤولي كافة الإدارات بالراجحي في مقدمتهم كل من عبد الله سمباوة رئيس مشاريع الاستثمار والنمو بشركة الراجحي , وابراهيم فيلالي رئيس العمليات بالشركة

رقابة بالمحميات


وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على ضرورة وضع نظم وآليات رقابة تضمن تقليل الزحام داخل المخيمات خاصة بمشعر منى، وضمان عدم تسلل أية أعداد من غير حجاج السياحة المعتمدين الى المخيمات، وطلبت الغرفة موافاتها بكشف شامل لجميع المطوفين الذين سيعملون في خدمة حجاج السياحة والسيرة الذاتية لكل منهم للتأكد من جدارته بالعمل في مخيمات السياحة 
كما تم الاتفاق على وضع معايير محددة للتغذية داخل مخيمات منى وعرفات حتى يتم علي أساسها اختيار موردي الخدمات بالمخيمات.

وقد أشاد أعضاء وفد السياحة الدينية بالتعاون الكبير من شركة الضيافة السعودية واستعداداتها الجادة للموسم وتوفير كافة السبل التي تضمن راحة حجاج السياحة، واشادوا كذلك باستجابة الشركة السعودية لمطالب الغرفة


ومن جانبهم أكد مسئولوا الشركة السعودية حرصهم علي بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين ، أكدوا سعيهم كذلك هذا العام لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة مقارنة بكافة المواسم السابقة، وتنفيذ كافة البنود التي تضمنها تعاقد الغرفة مع شركة الراجحي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتحرك المشترك  لتوفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.

السياحة اللجنة العليا للحج موسم الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

الأجيال تتلاقى اليوم بالانتخابات| الأجداد والأحفاد والأمهات بأبنائهم يملؤون اللجان

الأجيال تتلاقى بالانتخابات| الأجداد والأحفاد والأمهات بأبنائهم يحتشدون في اللجان.. صور

الإسكندرية تُغلق أبوابها

صناديق الاقتراع تُغلق أبوابها.. والإسكندرية تتنفس انتظاراً لليوم الحاسم

الفنان إسماعيل الليثي

من فقدان الابن إلى الرحيل المفجع| قصة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بين المجد والوفاة

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد