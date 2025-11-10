قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير السياحة: الذكاء الاصناعي ركيزة أساسية لبناء منظومة سياحية أكثر كفاءة

وزير السياحة
وزير السياحة
محمد الاسكندرانى

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد مصري، في الجلسة العامة الثالثة ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، والتي تستضيفها حالياً المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

عُقدت الجلسة تحت عنوان “تأثير الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية”، وألقت خلالها يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، كلمة مصر .

وأشادت نائب الوزير بالتنظيم المتميز لأعمال الجمعية العامة، وبالاحتفال الذي أقيم مساء أمس بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة. 

وتقدمت بالتهنئة إلى “شيخة النويس” بمناسبة انتخابها أمينًا عامًا للمنظمة، مُعربة عن تمنيات مصر لها بالتوفيق في مهامها لتعزيز التعاون السياحي العالمي.

وأوضحت “البحار” أن الذكاء الاصطناعي بات يُعيد رسم ملامح المشهد السياحي العالمي، حيث يسهم في تحسين إدارة الوجهات السياحية، ويؤثر في آليات اتخاذ المسافرين لقراراتهم، ويُطور أساليب تقديم التجربة السياحية، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم ركيزة أساسية لبناء منظومة سياحية أكثر كفاءة واستدامة، بدءًا من التخطيط الشخصي للرحلات والمساعدات الذكية، وحتى التحليلات التنبؤية لإدارة تدفقات الزائرين.

وأضافت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُسهم في تعزيز تجربة السائح من خلال أنظمة حجز ذكية تنبؤية، ومساعدين افتراضيين متعددِي اللغات، وتوصية بمحركات بحث تُقدم برامج سفر مخصصة، كما تدعم الوجهات السياحية في حماية المواقع التراثية وإدارتها بشكل أفضل.

وأكدت نائب الوزير أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي بما يحقق التوازن بين الابتكار والأخلاقيات والخصوصية والمساءلة، مشيرة إلى أن صياغة سياسات واضحة لاستخدام البيانات وتمكين العاملين في القطاع من مواكبة التحول الرقمي يعد أمرًا حاسمًا لضمان عدالة واستدامة النمو السياحي.

وأضافت أن هذه السياسات يجب أن تركز على أربعة محاور رئيسية وهى حوكمة البيانات بما يضمن الأمن والخصوصية والاستخدام الأخلاقي لبيانات المسافرين، والمساءلة بحيث يتم تحديد المسئول عن القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تؤثر على المسافرين أو المجتمعات المحلية، والشمولية بما يضمن عدم تهميش المؤسسات الصغيرة والوجهات النامية، بالإضافة إلى الاستدامة بحيث تتوائم أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية السياحية المستدامة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد أن مستقبل السياحة لن يتحدد فقط بالقدرات التقنية؛ بل بمدى مسئولية إدارتها، مشددة على ضرورة تبني إطار دولي قائم على الشفافية والتعاون والقيم الإنسانية ليضمن أن تكون التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الروابط الثقافية والبشرية التي تمنح السفر معناه الحقيقي.

حضر الجلسة من الوفد المصري، كل من، السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى مملكة إسبانيا، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وزير السياحة وزير السياحة والآثار شريف فتحي منظمة الأمم المتحدة للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد