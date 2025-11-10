إسعاد يونس: مصر تمتلك كنزا كبيرا وهو السياحة.. ومفتاح استغلال هذا الكنز هو اللطف في المعاملة

أكدت الإعلامية إسعاد يونس، أن مصر تمتلك كنزا كبيرا وهي اسمه السياحة، مشيرة إلى أن مفتاح استغلال هذا الكنز هو اللطف في المعاملة، لأن كل المقومات الأخرى من آثار وشواطئ وسياحة علاجية متوفرة بالفعل.

وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تمتلك كنوز حقيقية يراها الأجانب الذين اختاروا العيش فيها بعيون المحبة والتقدير، مؤكدة أنه لا بد من الإبتعاد عن السلبيات ضد الدولة.

وتابعت مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، أنه عندما تشعر بالإحباط بسبب ما تراه من أخبار غير جيدة، فأنهاتلجأ لمشاهدة حلقة قديمة قدمتها بعنوان الخواجة مصري، والتي استضافت فيها أجانب قرروا الاستقرار في مصر حباً فيها.