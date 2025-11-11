لازم أنتخب .. عجوز تسير على عكاز تصر على الإدلاء بصوتها في لجنة محمد فريد بالوراق

في لقطة تعكس الإصرار والعزيمة، أدلت سيدة عجوز تسير على عكاز بصوتها في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية داخل مدرسة محمد فريد بالوراق، مؤكدة حرصها على المشاركة في اختيار النواب الذين يمثلون طموحات المواطنين مؤكدة أنها « لازم تنتخب» مهما كانت الظروف.

وشهدت لجان الاقتراع في الوراق اليوم إقبالًا كبيرًا من النساء، حيث حرصن على ممارسة حقهن في التصويت والمساهمة في العملية الانتخابية .

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.