انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
أخبار البلد

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالأقصر

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالأقصر
السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالأقصر
شمس يونس

شهدت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا من السيدات على لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصت المرأة الأقصرية على المشاركة الفاعلة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط والتنظيم.

وقد تصدرت السيدات المشهد أمام اللجان في عدد من المراكز، واصطفت الطوابير الممتدة أمام مقار الاقتراع في مشهد يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية للمرأة المصرية، التي لطالما أثبتت حضورها القوي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وشهدت لجان مدارس الأقصر والقرنة وإسنا وأرمنت توافدا كبيرا من الناخبات، خاصة من كبار السن وربات البيوت، اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن رغم ارتفاع درجات الحرارة، فيما قدم الشباب والفتيات الدعم والمساعدة لهن في الوصول إلى اللجان.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر أن العملية الانتخابية تسير في هدوء وانتظام، وسط متابعة ميدانية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي شدد على توفير سبل الراحة للناخبين، وتقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان وخارجها.

ويستمر التصويت حتى مساء اليوم، في ظل متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة، فيما يعكس مشهد الإقبال النسائي التزام أبناء الأقصر وحرصهم على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل البلاد.

الاقصر اخبار الاقصر انتخابات مجلس النواب

