السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا من السيدات على لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصت المرأة الأقصرية على المشاركة الفاعلة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط والتنظيم.

وقد تصدرت السيدات المشهد أمام اللجان في عدد من المراكز، واصطفت الطوابير الممتدة أمام مقار الاقتراع في مشهد يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية للمرأة المصرية، التي لطالما أثبتت حضورها القوي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وشهدت لجان مدارس الأقصر والقرنة وإسنا وأرمنت توافدا كبيرا من الناخبات، خاصة من كبار السن وربات البيوت، اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن رغم ارتفاع درجات الحرارة، فيما قدم الشباب والفتيات الدعم والمساعدة لهن في الوصول إلى اللجان.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر أن العملية الانتخابية تسير في هدوء وانتظام، وسط متابعة ميدانية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي شدد على توفير سبل الراحة للناخبين، وتقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان وخارجها.

ويستمر التصويت حتى مساء اليوم، في ظل متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة، فيما يعكس مشهد الإقبال النسائي التزام أبناء الأقصر وحرصهم على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل البلاد.