عاجل
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انتخب واتطمن.. محافظ الأقصر وهيئة الرعاية الصحية يتابعان خطة تأمين الانتخابات

شمس يونس

  تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على جاهزية الخدمات الطبية المقدمة من الهيئة، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، الذي استعرض أعمال التأمين الطبي وخطة انتشار الفرق الطبية داخل ومحيط اللجان لتقديم الدعم الصحي للناخبين والعاملين، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وصحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان أن فرق الهيئة تعمل على مدار الساعة تحت إشراف غرفة العمليات بفرع الهيئة، ومجهزة بكافة المستلزمات والأدوية اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الحملة تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم مؤسسات الدولة في المناسبات الوطنية، وتقديم خدمات طبية متكاملة تعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

