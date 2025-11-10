انتخب واتطمن.. محافظ الأقصر وهيئة الرعاية الصحية يتابعان خطة تأمين الانتخابات

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على جاهزية الخدمات الطبية المقدمة من الهيئة، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، الذي استعرض أعمال التأمين الطبي وخطة انتشار الفرق الطبية داخل ومحيط اللجان لتقديم الدعم الصحي للناخبين والعاملين، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وصحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان أن فرق الهيئة تعمل على مدار الساعة تحت إشراف غرفة العمليات بفرع الهيئة، ومجهزة بكافة المستلزمات والأدوية اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الحملة تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم مؤسسات الدولة في المناسبات الوطنية، وتقديم خدمات طبية متكاملة تعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.