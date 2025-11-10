المواطنون بالأقصر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

قال محمد محروس، مراسل "إكسترا نيوز" من الأقصر، إنه تتواصل اليوم عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر وسط إقبال ملحوظ من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف محروس، خلال رسالة على الهواء، أن اللجنة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين قبل فتح أبوابها في التاسعة صباحًا، في مشهد يعكس حرص أبناء المحافظة على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأوضح محروس أن محافظة الأقصر تضم ثلاث دوائر انتخابية رئيسية، يتنافس فيها 52 مرشحًا على النظام الفردي للفوز بثلاثة مقاعد مخصصة للمحافظة، بواقع مقعد لكل دائرة، وتشمل الدائرة الأولى بندر الأقصر ومركزي الأقصر وطيبة، والدائرة الثانية مركزي أرمنت والقرنة، والدائرة الثالثة مركز إسنا، كما يشارك إلى جانب المرشحين الفرديين مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر الذين حرصوا خلال فترة الدعاية الانتخابية على حث المواطنين على النزول والمشاركة بكثافة.