استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
حوادث

تأخر 5 لجان عن الفتح بالأقصر بالتاسعة صباحا.. لهذا السبب

المُشرف على اللجان الانتخابية بالأقصر: تأخر 5 لجان عن الفتح بالتاسعة صباحا.. لهذا السبب
المُشرف على اللجان الانتخابية بالأقصر: تأخر 5 لجان عن الفتح بالتاسعة صباحا.. لهذا السبب
إسلام دياب

أكد المستشار عبد الرحيم عبد المالك المشرف على اللجان الانتخابية بالأقصر بانتخابات مجلس النواب أن هناك بالأقصر 3 لجان عامة و147 لجنة فرعية فتحوا جميعا فى موعدهم المحدد ماعدا 5 لجان لعدم الاستدلال على عناوين المقرات الانتخابية من قبل رؤساء اللجان.

أكد المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية خلال تواصل غرفة العمليات المركزية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات به للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب أن هناك بالإسكندرية 5 لجان عامة و558 لجنة فرعية وهناك كثافات فى عدد من اللجان ليرد عليه المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بوجود 5% من أوراق الاقتراع تحت أمر رئيس اللجنة مودعة في المحكمة فى حالة نفاذ أوراق الاقتراع المتاحة داخل اللجان.

قال القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تأخير فى فتح لجنة بحوش عيسى بالبحيرة بسبب عدم قدرة القاضى على الوصول إلى لجنته وتم طلب النجدة واصطحابه إلى مقر لجنته.

وأضاف بندارى أن التصويت بدأ فى 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وان العمل انتظم فى جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجنة فرعية فى تمام الساعة التاسعة صباحا عدا لجنتين فى أسوان بسبب وقوع حادث سير لقاضيين أثناء توجههما إلى مقر اللجنتين.

يجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الأقصر محافظة الأقصر لجان عامة المقرات الانتخابية

النائب محمد أبو العينين
مصنع جنرال موتورز
انتخابات ٢٠٢٥
سرفيس
